全聯福利中心近幾年培養許多忠實顧客，價格實惠且商品眾多，有位女網友到全聯換購德國品牌的鍋具，回家使用時蓋上鍋蓋，沒多久聽到一聲巨響，她到廚房一看嚇歪，鍋蓋應聲碎裂，PO出照片後網友直呼不可思議。

女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」，PO文表示之前在全聯換購德國品牌的鍋具，回家拿來煮火鍋時，蓋上玻璃鍋蓋避免水分蒸發，「突然一個好大的蹦一聲，直接碎裂，幾個碎玻璃掉進鍋底」，原PO解釋蓋子沒有孔洞，使用時有在邊緣留小縫才蓋、使用蓋子前沒碰水，且平常小心使用及放置。

最後原PO也說，自己沒有要向廠商主張什麼，只是想提醒使用者，也希望全聯正視商品品質，如果這次傷到家人或小孩，後果不堪設想。照片曝光後引起上萬網友熱議，認為一般玻璃蓋不會碎裂，真的碎裂的話就是品質問題，「還是用白鐵蓋比較安全」、「品質有疑慮」。

也有網友分享類似經驗，「換三個保鮮盒，無故爆裂兩個」、「我的保鮮盒也是在回蒸的時候爆開」、「上次的保鮮盒，放在冰箱也爆裂，使用沒幾次」、「我的保鮮盒放在櫃子裡自爆」。