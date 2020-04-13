深夜若在家中聽到嗚噎聲，肯定會讓人寒毛直豎。日本有一名男網友，先前半夜在家時，突然聽到詭異哭聲，讓他驚覺有異，循著聲音發現從一處牆角發出，於是大膽地將其挖開，意外獲得新寵，而這一篇PO文也吸引13.6萬人按讚，直呼這就是緣份啊。

日本一名網友@d_e_heffun提到，「原以為這只會發生在網路上，沒想到居然在我家牆裡出現」，他半夜發現家中傳出詭異哭聲，於是他試圖尋找聲源，發現竟從牆面發出的，於是將牆挖開後，驚見一隻小貓受困裡頭，推測貓媽媽帶著孩子從天花板移動時，小貓卻不小心摔進狹窄的牆中，沒想到卡在裡面動彈不得，雙方因此被迫分開。

原PO起初試圖等貓媽媽回來找孩子，但卻始終未見其出現，表示「抱歉讓牠離開父母及兄弟姐妹，我想我應該幫忙負起責任養牠」，他事後還帶小貓至醫院進行檢查，確認牠身體是否健康，不少人也回應「謝謝你救了這一隻小貓」、「牠能遇到你真的很幸運」，日前他也分享小貓近況，目前已經1歲了，模樣十分可愛。