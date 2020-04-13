經常聽到不少想談戀愛的人抱怨交不到男朋友或女朋友，想不到竟然有人可以秒脫單！一名男網友日前載女同學出門的時候因為緊急煞車不小心摸到對方胸部，氣氛正尷尬的時候，女同學神回一句竟然扭轉整個局面，故事在論壇上PO出後讓網友全都驚呼：「這樣也行？」

一名男網友在論壇Dcard上發文，表示他日前開車載女同學出門，女同學坐在副駕的位置，2人也都有繫安全帶，但開到半路卻差點撞到一名闖紅燈的機車騎士，緊急踩煞車所產生的強大衝擊力讓2人險些撞到擋風玻璃，這時原PO突然發現手怪怪的，原來是他怕女同學頭會撞到便下意識伸出手來擋，沒想到因為沒注意到手的高度竟然就這樣摸到女同學的「長輩」。

氣氛尷尬的同時，女同學突然神回：「你要對我負責喔」，讓畫風突變，原PO也霸氣回說：「沒問題 我們交往吧」女同學也欣然答應，讓原PO開心直呼：我脫單了耶！恭喜我吧」文章曝光之後引起熱議，不少網友看了紛紛留言回應「你們是本來就有曖昧了對不對，感謝三寶讓你們在一起啦哈哈哈」、「老實說喔，你是不是故意重踩煞車」、「關於感情的問題一向提議分手」、「羨慕」、「三寶：兄弟，我就幫你到這了」、「這樣也可以？？」、「上次我也是這樣結果我人就在法院了」、「下次人家問你們怎麼在一起的？：摸奶：被摸奶」。