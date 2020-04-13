新冠肺炎疫情擴及全球，台灣口罩產能則持續提升，政府也大動作實施「口罩外交」，不過就有網友好奇，為何兒童口罩卻變難搶了，「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？還是可以買兒童口罩的人變多了？」貼文一出隨即掀起熱議，對此就有知情網友點出2大關鍵主因。

原PO在PTT「八卦板」以「兒童口罩怎麼變難搶了？」為題，PO文指出，「之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，現在不去排隊還買不到呢！早上8點多去藥局就已經沒了，傻眼。看口罩app還真的到處都賣完，是政府供應給藥局的總量變少了嗎？還是可以買兒童口罩的人變多了？」讓他不禁疾呼「趕快開放網購兒童口罩吧～現在學校跟安親班都要求小孩必須戴口罩，買不到真的麻煩。」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言指出背後關鍵「兒童口罩發送量並沒有減少，是領的人變多」、「之前就是兒童產量太多，結果沒人買改做成人的」、「量少先囤，之前大人缺囤大人，現在反之」、「很多排大人口罩不耐煩的把兒童口罩領走了」。

不過也有人直言「很多女生搶兒童用來證明臉小」、「自以為戴兒童口罩就會覺得自己臉小的人很扯」、「戴兒童口罩的成年人，真是自我感覺良好。不會戴口罩就幻想自已baby face」、「很多人臉型大童口罩比較適合，小孩如果未來能分一下2~6跟6歲以上會更好」。