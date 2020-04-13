酒癮發作失去理智！因應新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，印度政府宣布封城21天，民眾無法隨心所欲上街，有3名男子因為酒癮無處解，買油漆大口大口灌，結果3人出現嚴重中毒現象，送醫後仍不治死亡。

3名男子居住在印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)，平常嗜酒成性的他們，因為封城無法外出買酒，被酒癮纏身的他們，因為實在太痛苦無法忍，竟購買油漆混著顏料後灌下肚，結果出現嚴重嘔吐、腹瀉，送到醫院後出現脫水症狀，搶救無效身亡。

根據外媒報導，這3人因為酒癮發作時，缺乏正常判斷的能力，才會將油漆當做酒喝下去。其實不只這3人因為酒癮做出脫序行為，先前一位來自馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)的車夫，也是因為有酒癮、買不到酒，最後點火自焚。

為了避免更多人因為酒癮做出激烈行為，印度政府已經安排專人服務，送酒給出現脫癮症狀的居民，前提是必須出示醫生開立的處方。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！