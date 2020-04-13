古代曾出現人祭儀式，特殊祭祀遺存讓人大開眼界。河南省文物考古研究院與濟源市文物工作隊，於2019年聯手組成考古小組，對濟源柴莊遺址進行探勘，發現大量墓葬及晚商祭祀遺跡，甚至還有人祭的骨骸，罕見的呈現甲骨文的「坎」字，讓考古學家驚呼不已。

綜合陸媒報導，挖掘小組挖掘柴庄遺址，面積約6千平方公尺，遺址內先後發現晚商時期貴族墓葬、祭祀坑、夯土基址及建造考究的水井等，認為此地在當時是區域中心聚落，但由於日後曾遭嚴重盜墓，因此還未發現聚落證明的相關實物。

而這次研究也發現，一個罕見的人祭遺存，負責人梁法偉透露「這具保存較好的人骨，形如『坎』字的甲骨文。像這樣呈跪姿，且可與甲骨文中的字形對照上的人祭現象實屬罕見」，其骨骸面朝向北方且身首異處，交叉雙手放於胸前，但過去發現的人祭現象多為躺姿。

梁法偉進一步介紹，根據殷墟出土的甲骨文記載，商朝盛行祭祀，當時人會用象形文字「社」、「示」、「壇」、「坎」等，紀錄不同形式的祭祀，而「坎」字型在考古學中極為少見，但甲骨文的記載中，在當時可能相當普遍，「坎」字描繪的則是將「人」或「牲畜」放於坑內的祭祀方式。

而柴庄遺址是商朝經略晉南的重要地，此次挖掘對研究商周社會形態，及禮制變遷提供實物資料，目前考古學家也對出土的相關遺物進行分析，其中包括卜骨、石器、陶器、蚌器、骨器、玉器及原始瓷等，希望藉此復原聚落的原先樣貌。