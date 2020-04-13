鬣狗逮到小水牛，被牛群發現後慘被圍毆。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

還記得經典動畫電影「獅子王」裡面擔任反派角色的鬣狗嗎？狡猾又貪婪的形象讓一票人對牠們恨的牙癢癢，但事實上牠們是非洲大草原上分布最廣泛的大型獵食動物，也是「萬獸之王」最大的競爭對手。日前有人就在動物保護區目睹鬣狗逮到一隻虛弱的水牛寶寶，正想要大快朵頤一番的時候竟被趕來的水牛群痛扁圍毆。

「馬賽馬拉國家保護區」〈Maasai Mara〉是位於肯亞西南部的一個大型獵物禁獵區，也是世界上公認最好的野生動物保護區之一，人們可以在這裡感受原始文化的衝擊和感動，享受非洲草原的無窮魅力。日前有遊客參觀園區的時候剛好看到斑點鬣狗逮到一隻落單又病懨懨的小水牛，展開攻擊後將小水牛壓制在地，牠的夥伴也從四面八方趕來，準備將小水牛當成「今日特餐」。

此時小水牛隸屬的牛群感到不對勁，一隻成年公水牛火速朝這裡衝來，將鬣狗群驅離，試圖保護水牛寶寶。本來鬣狗還想跟公水牛鬥鬥看，但遠處約有50頭水牛全都朝這裡趕來，一隻一隻朝鬣狗們猛烈衝撞，最後雖然成功將鬣狗全都趕跑，但是奄奄一息的小水牛恐怕還是回天乏術了。據了解，非洲水牛雖然是草食性動物，卻因為脾氣暴躁被認為是非洲最危險的動物之一，受了傷、落單或帶著小牛的母牛尤其具攻擊性，較人見人怕的獅子更危險。每次有肉食性動物想要補食牠們都是以命來搏，因為被水牛撞死或重傷都是很常見的事情，所以通常被攻擊的都是落單或體弱的水牛，牠們團結起來的時候連獅子都不敢輕易招惹。