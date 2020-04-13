模特兒市場競爭激烈，想在麻豆界嶄露頭角，不只要靠擺姿勢的專業，長相吸睛也很重要，而自然美更是符合觀眾喜愛。美國有一名性辣模新星，不僅身材凹凸有致，空靈的眼神中散發著性感氛圍，IG上狂吸近10萬粉絲追蹤，每一張美照都讓人噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Chloé Margaux Avenaim（@chloeavenaim）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 下午 1:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Chloé Margaux Avenaim（@chloeavenaim）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 下午 2:13 張貼

根據《Menclub》報導，克羅伊(Chloé Margaux Avenaim)現年20歲，來自美國邁阿密，目前是萊思特模特管理公司(Next Models)旗下的模特兒，2018年高中畢業於Spanish river highchool，克羅伊多為比基尼等泳裝類服飾走秀，長相空靈的她，搭配穠纖合度的完美身材，宛如真人芭比娃娃。

在 Instagram 查看這則貼文 Chloé Margaux Avenaim（@chloeavenaim）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 9:23 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Chloé Margaux Avenaim（@chloeavenaim）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 上午 11:17 張貼

而克羅伊也經常在IG分享辣照，腹部上的川字腹肌一覽無遺，她還曾穿高衩比基尼打桌球，魅惑的眼神讓人心動，可說是模特兒界的明日之星，粉絲暴動表示「兼具性感與可愛，毫無加工的自然美」、「雖然沒人看見你的翅膀，但不代表你不是天使般的存在」。