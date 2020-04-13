新冠肺炎的疫情持續在全球擴散，最近有部分地區開始復學，但因為擔心學生群聚會成為破口，校方也格外重視防疫工作。近日有一段大陸國中的影片在網路上遭到瘋傳，只見學生們最期待的午餐時間，卻全到戶外排排站好，用繩子劃分區域讓每個人都能保持「社交距離」，安心吃便當，壯觀的場面也讓網友全都驚呆。

近日大陸部分地區開始復工、復學，有人在推特上分享一段貴州國中生的用餐影片，畫面中可以看到午餐時間時，學生們在空氣流通的戶外，像升旗一樣一字排開，每個人保持著「社交距離」，一手捧著便當盒一手拿著筷子，安安靜靜的站好吃飯，還可以看到校方用繩子來劃分區域，嚴謹的做好防疫措施。

據了解，率先復學的貴州日前發生大面積感染，有209名學生出現發燒、腹痛、腹瀉等狀況，雖然不清楚這套「防疫式用餐」是否能降低傳染風險，壯觀的用餐隊伍還是引起網友熱議，不少人紛紛留言表示「學生這樣的吃飯方式，真的讓人看了感到心酸」、「不會吧？吃飯應該是學生上課一整天中最快樂的事，結果要站著吃.......」、「小朋友吃飯也太可憐了吧!!!一副超級餓不能吃就算了、旁邊的還吃很慢(難過」、「這個可能會持續到疫苗和解藥出來之前」。