火車是早期主要交通工具，因此火車站前人潮眾多，也成為最繁榮的地方，但隨著時代變遷，卻也可能因此逐漸沒落。日前臉書粉專分享一張50年前台中車站舊照，只見許多店家已更換，充滿濃濃懷舊味，而不少網友看了則是大嘆「幾乎沒變啊！」。

臉書粉專《台中城Taichung》寫下「大約差不多的角度，來看50年前後台中車站附近的變化」，只見當時台中前車水馬龍，街上相當繁榮，對比50年後現況照，許多店家都已被更換，其中包括精工錶、義美、新力牌、三美珍肉酥西點麵包等，舊照也勾起台中人的回憶「50年前，應該還没有龍心百貨，龍心或北屋百貨，原址為台中戲院！」、「這些台中市的老照片，成長了我小時候的回憶謝謝您」。

不過，也不少人表示「感覺沒變，慘」、「招牌沒有以前亂，但是招牌變醜了，還有磚瓦屋頂全部變成鐵皮。台灣人的美學一直在退步...」、「其實差不多耶，50年沒什麼大變化」、「以前台中的精華區是站前，現在沒落了」、「廣告燈箱和帆布真的很礙眼」。

有人則認為，經歷50年市容仍有變化「天上的電線少了」、「除了電纜地下化及友善斑馬線，其餘倒還好，但市容是乾淨的。台灣建築美中不足的永遠是廣告顏色美學，及醜到爆的低成本鐵皮」、「右邊第一個建築，從50年前的屋瓦變成現在的鐵皮屋頂，現在如果把過大的招牌拆掉，可能建築外觀也不會像以前一樣這麼有味道吧！因為我看牆面也都是鐵皮」。

還有人點出台中車站前沒落原因，「由於50年前，千越大樓各樓層內的商場還在營業時 , 台中火車站前站商圈也曾經繁華一時，但是自從千越大樓發生了火災，變成了一片廢墟之後，台中火車站前站商圈就再也沒有繁華過」、「新興的一中、逢甲、東海商圈也分流了火車站附近的人潮」。