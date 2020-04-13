【精彩書摘】

談到美國出走，最先讓人聯想到的是尼克森總統訪問中國大陸，但那是為了改善美中關係而把對台關係當籌碼交易，算是背叛，但並非出走，因為戰略三角的前提仍存在。對多數台灣人來說，尼克森背叛了台灣，但從戰略三角穩定的觀點來看，此後反而更為穩定，對台灣不見得不利。在尼克森時代，美國與中共改善關係主要目的是為了對抗蘇聯，但台灣仍具有地緣戰略價值，美國並不希望戰略三角崩潰。中國大陸因為美國的一中政策，基本上框住了台灣，不必擔憂台灣走向獨立，而且可以集中力量在經濟發展上。至於台灣，因為美國的轉向與後來中國大陸的改革開放，形勢上反而不得不採取有益於三角穩定的策略，包括開放探親、協商交流等一系列措施。

抽身（exit）是美國才有的選項，中國大陸是不願抽身，台灣則是不能抽身。美國出走，說白了就是「棄台論」。美中台戰略三角能維持，美國堅持一中政策以及和平解決是關鍵，而美國堅持的程度又視其對戰略利益的認知而定。從這個角度看，如果出現以下幾個條件，美國不無可能改變戰略思維而選擇抽身的策略：

（一）台灣對美國的地緣戰略價值大幅降低。當美國發現已不可能遏止中國大陸的崛起與成長，也不可能遏止其武力侵台，更不可能阻止其進出西太平洋時，台灣對美國的戰略價值即歸零。

（二）美中在三角外部合作的戰略利益，遠大於其在三角內部的戰略利益，或者說雙方找到更大的共同戰略利益。自川普吹響中美貿易戰號角後，兩國關係日漸緊張，衝突程度不斷升高。

（三）中國大陸已具備拒止美國介入台海軍事衝突的軍事能力，美國將難以干預，且干預成本太高。

雖然「棄台論」不是美國主流，但棄台論的興起與美中實力消長有絕對關聯。有關棄台論的主張都是從美國利益出發，基本前提是隨著中國大陸實力的成長，取得台灣是遲早的事，而台灣又不值得美國與中國發生軍事衝突，與其到時候被迫棄台，不如在可以討價還價時棄台。美國的出走，可能表現為以下形式：

（一）美中達到某種共識，美國逐步縮小或放棄對台灣的承諾，包括減少或降低對台灣的軍售，修改或廢止《台灣關係法》，調整一中政策表述等等。這樣的共識對當前台灣的心理衝擊，恐更甚於中美斷交之時，因為被同一個國家背叛兩次，其心死矣，但台灣的政治人物從來不就此進行打算。

（二）推動台灣走向「芬蘭化」（Finlandization）。這是季禮（Bruce Gilley）從美國角度在二○一○年時提出來的主張，他認為：「台灣的芬蘭化不應該只視之為對中國崛起的必要犧牲，而是安撫中國的另一個替代策略。」芬蘭化簡單地說，亦即台灣透過建設性的讓步（constructive concessions ）為台灣自身及美國換取更大的安全保障。具體而言，就是台灣採取中立政策，不與他國結盟，不提供他國作為基地使用，不威脅中國大陸的安全，自我克制對中國大陸的批判，藉以換取內部自主與安全，以及更大的國際空間。

〈圖/《大崩潰》天下文化提供〉

〈本文摘自《大崩潰》/天下文化出版〉