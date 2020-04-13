【精彩書摘】

烽火模式，是指中國大陸以武力統一台灣。中國大陸在什麼樣的情況下會進行武統？中國大陸《反分裂國家法》第八條規定：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。儘管如此，兩岸軍事衝突本來就是戰略三角各方長期以來都想避免的情況，發生機率不大，但不代表不會發生。

美國從一開始就不想捲入兩岸軍事衝突，因此處處限制台灣（尤其是在軍事方面），更表明不會支持台獨；對中國大陸來說，武統代價太高；對台灣來說，難以承受。以台灣現在的政治體制，法理獨立不是一個容易的過程，但即使是宣布要推動統獨公投或啟動正名制憲工程，都會給予中方動武藉口，甚至中方想不動武都不行，否則就真的是一隻紙老虎。

台灣受制於美國，也了解現實限制，即使民進黨完全執政，也不敢跨過紅線。蔡英文的「維持現狀」是向美國的承諾，美國也才放心支持她擔任總統，這也說明台獨是幻想。因此，兩岸因為台灣宣布獨立而發生軍事衝突的機率不高。

此外，隨著中共綜合實力的增強，可以使用的工具愈來愈多，成本也比軍事衝突低，更重要的是，武力統一還牽涉到後續統治的成本問題，因此中國大陸以武力實現統一的機率也不高。雖說機率不高，但仍不能避免有意外而導致軍事衝突的可能性，尤其在兩岸關係緊張對抗之時，任何擦槍走火都可能演變成一發不可收拾的局面。

〈圖/《大崩潰》天下文化提供〉

〈本文摘自《大崩潰》/天下文化出版〉