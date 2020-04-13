直播主跳SOMI的「BIRTHDAY」舞蹈，卻讓身材意外成為焦點。(影片來源/YouTube/THEBLACKLABEL/如遭刪除請見諒)

不少人因為疫情隔離在家或不敢出門，也讓網路事業開出漂亮業績，許多直播主也抓緊機會，紛紛使出渾身解數來吸引粉絲的目光。一名正妹直播主日前就在家裡大跳韓國偶像的舞曲，沒想到她「超巨」的身材卻意外成為焦點，配合節奏的劇烈晃動讓網友全都直呼：「暈了！」

Velvet〈벨벳〉是一名移居加拿大的南韓直播主，因為外型甜美又擁有核彈級的超巨身材讓她在網路上擁有高人氣。日前為了討粉絲歡心特地表演了韓國女偶像SOMI〈전소미〉的舞曲「BIRTHDAY」，只見她穿著粉紅色的緊身上衣和白色運動褲，隨著輕快的節奏跳起SOMI的舞蹈，沒想到卻因為身材太兇讓焦點瞬間模糊，超犯規的晃動讓網友全都大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Velvet 벨벳（@queenvel_7）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 下午 9:09 張貼

影片曝光後在網路上掀起暴動，不少網友看了都留言回應「這畫面實在是太晃了」、「怎麼我覺得她好像暗黑林志玲」、「太重了啦好辛苦 XD」、「我盯的不是臉而是...」、「這好晃啊~震撼到了」、「挖賽也太晃了吧~~~」、「這個晃到受不了啦」。