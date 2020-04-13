不少人因為疫情隔離在家或不敢出門，也讓網路事業開出漂亮業績，許多直播主也抓緊機會，紛紛使出渾身解數來吸引粉絲的目光。一名正妹直播主日前就在家裡大跳韓國偶像的舞曲，沒想到她「超巨」的身材卻意外成為焦點，配合節奏的劇烈晃動讓網友全都直呼：「暈了！」
Velvet〈벨벳〉是一名移居加拿大的南韓直播主，因為外型甜美又擁有核彈級的超巨身材讓她在網路上擁有高人氣。日前為了討粉絲歡心特地表演了韓國女偶像SOMI〈전소미〉的舞曲「BIRTHDAY」，只見她穿著粉紅色的緊身上衣和白色運動褲，隨著輕快的節奏跳起SOMI的舞蹈，沒想到卻因為身材太兇讓焦點瞬間模糊，超犯規的晃動讓網友全都大噴鼻血。
影片曝光後在網路上掀起暴動，不少網友看了都留言回應「這畫面實在是太晃了」、「怎麼我覺得她好像暗黑林志玲」、「太重了啦好辛苦 XD」、「我盯的不是臉而是...」、「這好晃啊~震撼到了」、「挖賽也太晃了吧~~~」、「這個晃到受不了啦」。
文章來源：YT/THEBLACKLABEL
文章來源：Twitch/ velvet_7
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