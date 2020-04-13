該在哪買房、哪地區定居，常是購屋族的頭痛問題，而考量因素有很多，其中包含生活機能、交通便利性等。日前有一名網友提到，發現台南的小鎮麻豆跟佳里，明明人數並不多，但當地卻開了4間超市全聯，讓他匪夷所思，而在地人也曝光原因。

一名網友在PTT表示，台南的小鎮麻豆及佳里，人口各約5、6萬，但當地全聯卻開到4間，反觀人口多達8萬左右的新營，人數儘管較多，卻也才開4間全聯，讓他困惑的問「憑甚麼這兩個小鎮養得起四間全聯？更不要說兩個鎮中間還有一個大潤發在那邊」。

不少網友回應「全聯有1000多家分店，全國有319鄉鎮，平均每鎮有3~4家分店」、「全聯超商化」。在地人則解釋，麻豆、佳里雖是小鎮，但也是鄉鎮中心，工商經濟發達度高，「公車老人+小家庭，工作機會集中在這，結構很有趣，舊台南縣仰賴大眾運輸公車，佳里是很多區的中轉站，然後麻豆是交流道，統聯什麼的」、「麻豆有交流道，去善化也不遠，基本上住南科的也會在那」。

還有人指，現在這兩小鎮生活機能佳，「佳里人口沒有負成長，星巴克要開了，有麥當勞跟丹丹，茶飲店很多、客運總站，除了原本總店外，其他三家點都挑離學校近」、「麻豆我不清楚，光是佳里的工商經濟發達度絕對不輸台北市某些地區」、「麻豆地方小人口集中，吃的方面很競爭」。