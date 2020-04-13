美國密西根大學(University of Michigan)做出研究，教你如何保養電池(影片來源/臉書/University of Michigan)

3C產品成為必需品，其中鋰電池無處不在，大至電動汽車小到手機，也由於使用量大，因此經常需要充電，電池在長期的充放之間，也容易造成耗損，最終導致3C產品無法再使用，究竟該要如何充電？如何保養電池延長續航壽命，美國密西根大學(University of Michigan)也做出了研究。

1.鋰電池的溫度

筆記型電腦或手機在充電時，若出現溫度過熱的現象，需趕緊拔下電源插頭，也應避免放於低溫環境，尤其是充電的時候。以電動車來說，車商都會附高溫警告的使用手冊，並建議在夏天時，也盡可能將車停放於陰涼處，並適時開啟空調，保持車內的溫度。

2.電量不用充太飽

在電量極高與極低的狀態下充電，都會造成電池耗損，因此建議充電充到80%即可，假若已經充到100%，最好就是立即拔掉充電電源，而三星與LG也曾建議，若手機電量達20％時，就必須為手機進行充電，諾基亞和索尼(Sony)則提到，設備如果達到100％後仍繼續充電，則可能會對手機造成損壞。

3.設備環境

在存放鋰電池時，避免擺放於極端的溫度，包括高溫（攝氏40度）和低溫（攝氏0度），過高的溫度會使電池組件損壞，也可能有造成火災或爆炸等隱憂。

4.盡量少使用快速充電

現代人依賴使用3C產品，因此也喜歡快速充電，但與標準充電相比，快速充電器使鋰電池的降解速度更快，但電池過快的放電，會使電池退化迅速也會造成損害，對於手機和筆記本電腦來說，降低螢幕亮度、關閉定位服務及關閉耗電量大的應用程式，都能降低放電速率。