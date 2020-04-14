小譚道聽圖說》跟病毒一樣 16:302020/04/14 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》跟病毒一樣(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情重創民生消費，特別是餐飲業者。 有天，到餐廳用餐，聽到有鄰桌客人問老闆：「最近生意如何？」 老闆說：「就跟病毒一樣！」 客人帶著疑惑發出「啊」的一聲，表示不懂？ 於是，老闆又說了：「收入跟病毒一樣，看不見～。」 #老闆 #病毒 #客人 #小譚道聽圖說 #新冠疫情 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》無法估價 16:302020/04/11 時事 小譚道聽圖說》律師會篩選 16:302020/04/09 時事 小譚道聽圖說》只有一句 16:302020/04/02 時事 小譚道聽圖說》一起洗 16:302020/04/04 時事 小譚道聽圖說》大法官的責任 16:302020/04/07 時事 話題熱門新聞 農場養百具屍體 腐化過程全曝光 - 搜奇 - 話題 飢餓老鷹抓蛇吞 強爪一勾秒變笑話 - 搜奇 - 話題 海歸男亂「啪啪」 竟引爆群聚感染 - 時事 - 話題 他換個燈泡日薪60萬 一般人沒膽做！ - 話題 大學念什麼科系CP值最低？網推這3個 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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