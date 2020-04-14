新冠疫情重創民生消費，特別是餐飲業者。

有天，到餐廳用餐，聽到有鄰桌客人問老闆：「最近生意如何？」

老闆說：「就跟病毒一樣！」

客人帶著疑惑發出「啊」的一聲，表示不懂？

於是，老闆又說了：「收入跟病毒一樣，看不見～。」