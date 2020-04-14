大自然生存並非容易的事，無論是獵物還是獵食者，如果可以隱身在環境之中，前者可以躲避天敵、後者則是獲得先發制人的機會。春天到來，高雄壽山的恆春厚殼樹上聚集許多毛毛蟲，牠們是篩蛾的幼蟲，會吐絲將自己和同伴連同樹葉團團包起來，就在裡面有恃無恐大嚼葉片，有時候整棵樹的葉子會被吃得精光，看起來就像一棵棵結滿蜘蛛網的枯樹，然而有一天，這整群毛毛蟲竟在一夜之間神祕消失，究竟發生甚麼事？

【精彩書摘】

一般說來，即將化蛹的終齡毛毛蟲，常會爬到附近的樹幹、樹枝處結繭。如果 真是這樣，這附近一定會有數量龐大的蟲繭，應當很容易被發現才對呀！這到 底是怎麼一回事呢？其實，篩蛾的繭確實滿佈在食草附近的樹幹與樹枝，只是隱藏得太好，不容易被發現！原來，篩蛾幼蟲爬上樹幹後，選擇到適當地點，就一面刮取樹皮表層，和著絲慢慢地將自己包裹起來。因此，完成的繭，其外型、顏色就像樹皮，具有非常完美的隱形效果。選擇在細樹枝上化蛹的毛毛蟲，則先用絲將自己和鄰近的枝條包起來，然後也同樣刮食樹皮作繭。過些時日，外圍保護的絲逐漸脫落，蟲繭就會更像殘存的枝頭，如果不撥開繭皮，還真不敢相信一小段細枝上竟然隱藏了許多蟲繭呢！篩蛾幼蟲運用了高超的偽裝技術，除了躲過我們的眼睛，更能逃過天敵的偵搜，如此才能順利羽化，並且大量繁衍。

篩蛾羽化後仍留在樹枝上的繭，如果不是繭上有開口，還露出裡頭的襯 絲，真令人難以想像，這樹枝上附著了三個繭。(圖/商周提供)

剛完成的繭，旁邊仍有許多細絲。圖中有三個繭，你都找到了嗎？(圖/商周圖供)

以假亂真的一片枯葉

除了讓人找不到，有些昆蟲則是將外型演化成掠食者不能吃，或不好吃的物體，例如落葉、枯枝或鳥糞等。樹葉一旦枯萎，便逐漸變為褐色、暗棕色。擁有這類體色的昆蟲，只要停棲在枯葉中，就有了隱身效果。許多蝶蛾類更進一步演化成枯葉狀，不但顏色紋理相似，連葉形、葉脈都一一齊備，甚至連葉子上的霉斑都模仿得唯妙唯肖，就是停棲在落葉以外的地方，也能騙過掠食者。 此類具有隱藏功能的偽裝方式，被稱作「隱蔽式擬態」（mimesis）。這和以模仿有毒或危險的物種，使掠食者清楚看到卻不敢吃的「擬態」（mimicry）不同。

這隻枯葉蝶不但有枯葉的顏色與外形，翅上深淺、大小不一的斑點也像枯葉的霉斑。(圖/商周提供)

青蛙還會變體色

蛙類不但是埋伏型的掠食者，也是如蛇類等許多掠食者的重要美食。除了利用和環境相似的體色與斑紋來保護自己，許多蛙類，例如日本樹蛙、艾氏樹蛙及褐樹蛙，更可在不同環境中改變體色、斑紋。某些蛙類在四肢或身體上長有條斑，視覺上具有分割身體外觀的作用，使掠食者不易正確性地瞄準牠的完整體態。又如莫氏樹蛙，牠的後腿內側及股間部為橘紅色，且有明顯黑斑，跳躍或游水時，會吸引掠食者的注意。然而，一旦停下靜止時，後腿緊靠腹部，醒目的橘紅色消失，翠綠色的體背立即隱身林間。這種瞬間展示的色彩變化（flash coloration），常造成掠食者的視覺錯亂，讓牠一時不知所措。

日本樹蛙在不同環境會呈現不同體色。活動在碎石間的日本樹蛙，看起來就像是一顆暗灰色的碎石，很難被發現。(圖/商周提供)

(本文摘自《動物隱身術：自然追蹤 眼力大考驗》/商周出版 提供)