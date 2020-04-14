施密特換個燈泡日薪2萬美元，一般人沒膽做！（影片取自YouTube/Prairie Aerial）

俗話說「三百六十行，行行出狀元」，即便不是從事金融、科技或是醫藥行業，擁有一技之長，也能賺進大把鈔票，但是背後的高風險性值不值得拿命拚搏，見仁見智。美國一位「燈泡工」從事的就是這樣一份高危險性的職業，有別於一般人對於水電工的想像，只要換個燈泡、保險絲就能交差，這位燈泡工每天徒手攀爬在150層樓高的高塔上已是家常便飯！

燈泡工施密特（Kevin Schmidt），他的工作內容不僅僅是換個燈泡這麼簡單，而是要在460公尺高的信號塔上進行高空作業，過程中除了基本的安全繩索，全靠著他自己徒手攀爬，光是爬上高塔頂端換燈泡，就要耗時2個小時，更別說有時塔頂的風速甚至高達每小時100公里，且這份工作一年四季都得這樣爬上爬下。

換燈泡看似簡單的工作，但加上了動輒要攀爬百層樓高的作業環境，這樣的危險性變因，讓不少人看了驚心動魄，也正因為施密特的膽大，他成了施工方不可多得的人才，不僅不懼怕高空作業，還很享受在高處俯瞰大地的感覺，數年來已經攀爬了百座高塔。而如此「賣命」的結果，也為他換得日薪2萬美元（約新台幣60.6萬）的高報酬。