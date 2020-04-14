正妹宛靜2年前爆紅影片(影片源自Youtube)

2018年4月，一場中華職棒比賽，由Lamigo桃猿對上中信兄弟，但吸引網友目光的不是比賽，有一位正妹球迷坐在場邊，連電視台攝影機都多次轉到她身上，最近有網友無意間發現2年前這段影片，不禁好奇她的現況如何？

當時她的照片被網友放上網路後爆紅，神人找到本尊是就讀政大的宛靜，除了擁有聰明腦袋，也是中職球迷。甜美氣質、自帶戀愛氣息的單純笑容，氣質相當清新的她，在爆紅前其實就是論壇PTT表特版的常客。

如今網友回憶起這位正妹，並分享她個人Instagram上的美照，其中不少穿著高中制服、還有看球賽的照片，讓網友看的相當賞心悅目，「鄰家女孩」、「太清純甜美可人了，有股戀愛的感覺」、「今年要進場看球恐怕還要等一陣子了，殘念」、「看到這篇似乎對她有點印象，曝光率不算是很高的正妹」、「最初在球場上的時候最正」。