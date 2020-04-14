日本身為島國，礦產、淡水資源緊缺，其淡水多半來自於山脈的冰雪消融和降雨，不過為何日本在1996年時卻挖了一個數千公尺深的巨坑，並且在坑內儲放了5萬噸「超純水」呢？難道是以備不時之需，而準備的應急水庫嗎？背後究竟有何意圖？

事實上，這5萬噸的超純水並非是一般的純淨水，它是世界上最乾淨的純水，不含一絲雜質；不過即便是超純水，也不能供人體飲用，因為喝了反而會損害人體。

其實這些水是「超級神岡探測器」的組成部分，是日本用來研究質子衰變的儀器，以及被設計來尋找太陽、地球大氣的微中子，並觀測銀河系內超新星爆發。

微中子在宇宙中相當常見，其速度接近光速，但是難以捕捉，它們在穿過地球時會在超純水中發生異常反應，而超級神岡探測器目的就是透過觀測超純水的變化來探測微中子，因此這裡的水必須不斷地進行淨化處理，四周也建置了1萬多個光電倍增器。

2002年，超級神岡探測器證實反應爐中產生的微中子發生了振盪，這項結果在微中子天文學和粒子物理學中具有里程碑式的意義，日本科學家小柴昌俊更因此獲得了2002年的諾貝爾物理學獎。