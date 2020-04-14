1991年，一對登山客在奧茲塔爾阿爾卑斯山脈(Ötztal Alps)，發現這名5300歲的獵人，一具因寒冷氣候而保存完好的天然木乃伊，因此稱作「冰人奧茲(Ötzi)」，他是歐洲最古老、保存最完好的人類木乃伊，專家深入研究時，發現奧茲可能死於史前謀殺案。
經過科學鑑定，冰人奧茲死亡時大約45歲、身高165公分、體重50公斤，科學家從奧茲乾枯的身體，探知過去如何生活、以及為何死於非命，更是花了20年尋找他的胃，2009年，科學家從放射線攝影的掃描中找到胃，不知為何被擠到肋骨下方、下肺葉的位置，且裡面竟然是滿的。
經過胃部檢驗，奧茲死前最後一餐吃了羱羊(ibex)、紅鹿肉、穀類、根莖類和水果，包括精製過的小麥麩，可能是食用了麵包。根據義大利考古博物館研究，認為奧茲是一位普通的牧羊人，最後被活活凍死；後來有位科學家發現奧茲左肩裡有箭頭，箭桿被拔出，拔出時加重箭傷，失血過多而死。
科學家推測奧茲很可能死於戰爭，但《冰人》(Iceman: Uncovering the Life and Times of a Prehistoric Man Found in an Alpine Glacier)一書的作者布蘭達(Brenda Fowler)，認為「冰人和其他人發生衝突，對方從背後向冰人放一支冷箭，生命垂危的冰人逃進阿爾卑斯山，然後死在那裡」。
當然也有專家持不同看法，法蘭克麥克斯納(Frank Maixner)表示，「他身上的傷口指向暴力衝突，有些人說奧茲因為被追殺逃進山裡」，但根據死前最後一餐，法蘭克認為他為了跋涉有備而來，因為他吃下的不是新鮮獵物，而是「精心準備的便當」。
文章來源：National Geographic
文章來源：wikipedia
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