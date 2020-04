縮時影片呈現科學家如何檢驗冰人奧茲(影片源自Youtube/National Geographic)

1991年,一對登山客在奧茲塔爾阿爾卑斯山脈(Ötztal Alps),發現這名5300歲的獵人,一具因寒冷氣候而保存完好的天然木乃伊,因此稱作「冰人奧茲(Ötzi)」,他是歐洲最古老、保存最完好的人類木乃伊,專家深入研究時,發現奧茲可能死於史前謀殺案。

經過科學鑑定,冰人奧茲死亡時大約45歲、身高165公分、體重50公斤,科學家從奧茲乾枯的身體,探知過去如何生活、以及為何死於非命,更是花了20年尋找他的胃,2009年,科學家從放射線攝影的掃描中找到胃,不知為何被擠到肋骨下方、下肺葉的位置,且裡面竟然是滿的。

經過胃部檢驗,奧茲死前最後一餐吃了羱羊(ibex)、紅鹿肉、穀類、根莖類和水果,包括精製過的小麥麩,可能是食用了麵包。根據義大利考古博物館研究,認為奧茲是一位普通的牧羊人,最後被活活凍死;後來有位科學家發現奧茲左肩裡有箭頭,箭桿被拔出,拔出時加重箭傷,失血過多而死。

科學家推測奧茲很可能死於戰爭,但《冰人》(Iceman: Uncovering the Life and Times of a Prehistoric Man Found in an Alpine Glacier)一書的作者布蘭達(Brenda Fowler),認為「冰人和其他人發生衝突,對方從背後向冰人放一支冷箭,生命垂危的冰人逃進阿爾卑斯山,然後死在那裡」。

當然也有專家持不同看法,法蘭克麥克斯納(Frank Maixner)表示,「他身上的傷口指向暴力衝突,有些人說奧茲因為被追殺逃進山裡」,但根據死前最後一餐,法蘭克認為他為了跋涉有備而來,因為他吃下的不是新鮮獵物,而是「精心準備的便當」。