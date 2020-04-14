青蛙的尖叫其實很常見，因為這是牠們的防禦機制之一。(影片來源/YouTube/奇怪動物紀錄片 Crazy Creatures Chinese/如遭刪除請見諒)

我們印象中的青蛙都是嘓嘓叫，但你相信青蛙竟然會尖叫嗎？YouTube一個動物科學頻道日前就上傳一段影片，只見畫面中各種類型的青蛙都不約而同的發出尖叫聲，有些甚至和其他動物的聲音很類似，究竟青蛙為什麼會尖叫呢？

YouTube頻道「奇怪動物紀錄片 Crazy Creatures Chinese」經常在影片中介紹各種動物的冷門知識和特性，日前頻道上傳了一段名叫「青蛙的尖叫！」的影片，表示青蛙尖叫其實比我們想像得更常見，不同種類的青蛙也會有不同的尖叫方式。最令人驚訝的是，竟然有青蛙的尖叫聲和貓叫聲以及人類嬰兒的哭聲一模一樣。

影片也提到，看過網路上這麼多片段都會發現同一件事，就是青蛙尖叫的時候幾乎都是在牠被觸摸的時候發生。動物專家也認為青蛙之所以會尖叫是因為牠們想要將對方嚇跑。據了解，青蛙在野外有各式各樣的捕食者，甚至也有不少人喜歡吃「野味」，因為青蛙沒有任何機會擊退補食者，所以除了鼓起身體、偽裝裝死之外，尖叫也成為牠們的防禦機制之一，但有時候反而會因為響亮的叫聲吸引其他補食者的注意，並曝光自己所在的位置。

影片最後也提醒，雖然我們可能會認為青蛙尖叫很神奇又有趣，但實際上卻是牠們害怕和有壓力的表現，所以如果在外面遇到青蛙，千萬不要為了讓牠們發出有趣的聲音而去觸碰牠們，否則不只是讓牠們受到驚嚇還會為牠們帶來生命危險。