The fascinating process of human decomposition(影片恐造成心理不適 請斟酌觀賞/源自Youtube/Vox)

「屍體農場(Body Farm)」是研究人類屍體在不同條件下，分解及腐爛的過程，對法醫科學相當重要，全世界第一家屍體農場《田納西大學法醫人類學機構》，是由威廉貝斯(William Bass)博士於1981年創辦，會稱為屍體農場，是因為1995年美國作家派翠西亞康薇爾(Patricia Cornwell)的小說《屍體農場》(The Body Farm)出版後，研究機構聲名遠播，因此有了這個別稱。

「屍體農場」目的是協助犯罪調查，法醫可以觀察場內遺體腐爛情形，與犯罪現場受害者進行比較，替破案提供更多線索外，有時還能成為證據，該機構創立初期，只有一具屍體，隨著威廉博士事蹟逐漸被公眾所知，開始有人將遺體捐獻給農場，至今已發展成占地2.5英畝的林地，擺放至少150具遺體。

農場對野生對物開放，在最自然的情況下研究遺體腐化，分解第一階段，細菌分解屍體生成氣體，身體會開始脹大；再來進入衰減期，遺體水分大量流失，會變的像乾屍一樣；最後就是分解期，各部位包括內臟器官等，逐漸自然分解。

美國目前有3所大學在校園中設置屍體農場，包含西卡羅萊納州大學(Western Carolina University)、田納西大學(The University of Tennessee, Knoxville)、德州大學(Texas State University San Marcos)，德州大學計劃建造農場時，附近居民曾對遺體難聞氣味、驚悚景象表示擔憂，因此農場與該地區任何房產至少距離1600公尺，且不接受收任何帶有傳染病遺體，像是肝炎、破傷風等，都不能進入農場。