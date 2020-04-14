黑嘉嘉棋藝實力出眾，加上外型亮眼，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，在日本擁有超高人氣，年初她赴東京參加NHK圍棋節目錄製，被眼尖的網友發現，她在節目中的造型竟和有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜如出一轍，畫面曝光後網友全暴動了！

圍棋女神黑嘉嘉年初參加圍棋節目錄製，節目播出後，讓不少日本人眼睛為之一亮，就有網友將照片轉PO在PTT「八卦板」，並PO文表示，「（黑嘉嘉）團子髮型的模樣，網路上稱讚太可愛了！原來是會下棋的有村架純啊～」畫面中可見，黑嘉嘉綁著簡單俐落的丸子頭髮型，一頭飄逸長髮則披散在胸前，模樣依舊仙氣逼人。

不過她的丸子頭造型也讓不少眼尖網友發現，意外撞臉民進黨立委高嘉瑜，紛紛留言直呼「這是高嘉瑜嗎？」、「我媽問我原來高嘉瑜還會下圍棋？」、「高嘉瑜跑去日本幹嘛」、「這髮型會想到高嘉瑜」、「真的有點高嘉瑜」、「點開圖看真的很像港湖胖虎」。

民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)
民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)
文章來源：PTT/hmt17（點此看黑嘉嘉丸子頭造型）
膝蓋紅兩腿麻 「千年一遇女神」曝拍片傷害
他換個燈泡日薪60萬 一般人沒膽做！
日本24年前挖巨坑儲5萬噸超純水 究竟圖什麼？
☆加入挖新鮮FB，精彩話題不錯過！
#黑嘉嘉 #高嘉瑜 #造型 #撞臉 #圍棋 #女神 #美女棋士 #港湖女神 #港湖胖虎 #日本