黑嘉嘉棋藝實力出眾，加上外型亮眼，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，在日本擁有超高人氣，年初她赴東京參加NHK圍棋節目錄製，被眼尖的網友發現，她在節目中的造型竟和有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜如出一轍，畫面曝光後網友全暴動了！

圍棋女神黑嘉嘉年初參加圍棋節目錄製，節目播出後，讓不少日本人眼睛為之一亮，就有網友將照片轉PO在PTT「八卦板」，並PO文表示，「（黑嘉嘉）團子髮型的模樣，網路上稱讚太可愛了！原來是會下棋的有村架純啊～」畫面中可見，黑嘉嘉綁著簡單俐落的丸子頭髮型，一頭飄逸長髮則披散在胸前，模樣依舊仙氣逼人。

不過她的丸子頭造型也讓不少眼尖網友發現，意外撞臉民進黨立委高嘉瑜，紛紛留言直呼「這是高嘉瑜嗎？」、「我媽問我原來高嘉瑜還會下圍棋？」、「高嘉瑜跑去日本幹嘛」、「這髮型會想到高嘉瑜」、「真的有點高嘉瑜」、「點開圖看真的很像港湖胖虎」。