新冠肺炎的疫情持續升溫，讓全球人心惶惶。日前竟然在大陸傳出因為「啪啪」引起的集體感染事件，有網友將複雜的關係圖上傳到推特上，以一名美國回來的男子為中心，因為複雜的性關係導致短短2日內就新增10幾例確診，誇張行徑讓網友全都看傻眼。

一名網友在PTT八卦板以標題「哈爾濱啪啪啪引發群聚感染」發文，轉貼大陸網友在推特上的貼文，表示一名美國回來哈爾濱的「海歸男」竟然發展出三條感染的故事線，首先這名韓姓男子從美國回來後發燒，但還是和女鄰居曹寒娜「啪啪」，曹寒娜不但再「啪啪」傳給自己男友，回家後又傳給自己的母親，而曹寒娜男友自己在外面的小三、小四也因此遭殃。

曹寒娜的母親和老情人「啪啪」又開啟第2條故事線，老情人參加酒局傳給另一名共同好友，好友回家又開啟第3條線，傳給自己的父母和兄弟姊妹，覺得不舒服到醫院檢查時又傳染給醫院無辜的同房病友和家屬，10日到12日之間就暴增了超過10例。文章引起網友熱議，不少人看了紛紛留言「浪漫的故事」、「好亂的關系」、「這也太複雜了吧」、「真複雜好難理解」、「情慾流動而已沒事兒」、「這劇情。連日本A片都拍不出來」、「貴圈真亂」、「哈爾濱硬核愛情故事」、「比電影還精彩」。