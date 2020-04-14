過期牛奶會怎麼處理呢？一般家庭都會買牛奶放冰箱，除了早餐方便解決外，晚上睡覺前或是肚子餓想解饞，加熱、或放點麥片都很有飽足感，但牛奶保存期限通常都只有7天，大罐包裝沒喝完又過期，倒掉總覺得有些浪費，網友提供許多神功能，再也不用心疼！

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，在冰箱發現過期牛奶，一看還有八分滿，覺得倒掉有點浪費，似乎猶豫要不要喝，因此發文問大家「喝過過期最久的牛奶是過了幾天」？

不少網友透露其實過期若是沒有很多天，還是會照喝，幽默表示「排便會超順暢」，且上面的期限大多是「賞味期限」，不代表過期，「過期1個禮拜，我老公喝都沒事」、「喝了它，讓你排便順暢」、「沒變酸就繼續喝」、「宿便全部排光光」。

有生活智慧王網友則分享，過期牛奶其實有許多用途，「拿來泡澡皮膚超滑嫩」、「澆花種菜，長出來很漂亮」、「泡手腳保養」、「敷臉也可以喔」、「洗頭髮好用！改善髮質還有淡淡乳香」。