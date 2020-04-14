旅美30年夫妻確診 妻無健保210萬治療費全民買單（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

新冠肺炎疫情擴及全球，台灣不少旅居海外的民眾紛紛掀起一波返國潮，且台灣近日新增的確診案例也幾乎都是境外移入，其中案393與案384是一對夫妻，兩人旅居美國30年，期間久久才回來一次台灣，現在卻爆出兩人返國前均已出現症狀，仍執意搭機返台，讓同機乘客暴露在高風險之中，引發爭議。更有不少網友好奇30年前的台灣是什麼樣子？對此，就有旅遊粉專整理出7大要點，神還原當時的狀況。

指揮中心昨（13日）公布，境內新冠肺炎新增5例確診，其中案384、393為一對長住美國的夫妻，兩人相隔1天搭機返台，且男子在4月3日就已出現病症，妻子則是自稱拉肚子症狀是喝牛奶導致。

消息一出引爆網友們的怒氣，外界質疑兩人長年旅居國外，一回台就有症狀，對此指揮中心發言人莊人祥強調，此案並非長年旅居國外但回國後確診的唯一個案，並澄清回台後確診的隔離費用並非健保支應，依法是由政府支應，其餘醫療費用是自費或健保。

除了確診費用究竟由誰埋單引爆話題之外，網友也紛紛好奇，個案離開台灣30年，究竟1989年12月31日以前的台灣是什麼樣子的？對此，旅遊粉專「愛出國i-FLY.tw」整理出7大要點，直言案393於1990年到美國的時候，正值青春年華，跟現在大部分網友差不多年紀。

1、總統是李登輝

2、出國要向內政部入出境管理局申請許可

3、美元台幣匯率衝到1：26左右

4、股市12000點

5、還沒有全民健保（1995年3月才實施）

6、電腦不普及，還停留在倚天DOS系統，單色螢幕

7、電視只有華視、中視、台視三個頻道