因為中職領先全球開賽，日本新聞片段中意外給啦啦隊員短今很多特寫鏡頭〈約1:08開始〉。(影片來源/YouTube/World Sports/如遭刪除請見諒)

中信兄弟啦啦隊的成員峮峮（吳函峮），憑著甜美的外表和火辣身材在台灣擁有大批粉絲，日前2度登上日雜在日本爆紅，更有「啦啦隊界林志玲」的稱號，連傑尼斯偶像都被她收服。近日因為中華職棒領先開打，Passion Sisters擔任開場表演的嘉賓，除了峮峮之外，日媒也注意到另一名超兇隊員，影片曝光後也引起熱烈的討論。

在 Instagram 查看這則貼文 短今Sammie（@sammie_923）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 上午 7:03 張貼

中華職棒領先全球率先開打，日媒也在新聞上播報這則消息，在4月12日的開幕賽前，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters特地準備了精彩的舞蹈表演，除了女神峮峮之外，隊員短今因為仙女般的顏值和凹凸有致的邪惡身材，瞬間吸引眾人的目光，也因此獲得不少個人特寫畫面。

在 Instagram 查看這則貼文 短今Sammie（@sammie_923）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 21 日 上午 3:48 張貼

據了解，短今2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，在季初舉辦的「PS人氣王」票選活動和峮峮一起成為新人王，更在2018年球季擔任隊長一職，季中因為身上的兄弟球衣鈕扣快要繃開在網路上引起熱烈討論，如今又被日媒注意到，讓人對她的未來發展多了更多期待。