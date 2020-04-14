中信兄弟啦啦隊的成員峮峮（吳函峮），憑著甜美的外表和火辣身材在台灣擁有大批粉絲，日前2度登上日雜在日本爆紅，更有「啦啦隊界林志玲」的稱號，連傑尼斯偶像都被她收服。近日因為中華職棒領先開打，Passion Sisters擔任開場表演的嘉賓，除了峮峮之外，日媒也注意到另一名超兇隊員，影片曝光後也引起熱烈的討論。
中華職棒領先全球率先開打，日媒也在新聞上播報這則消息，在4月12日的開幕賽前，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters特地準備了精彩的舞蹈表演，除了女神峮峮之外，隊員短今因為仙女般的顏值和凹凸有致的邪惡身材，瞬間吸引眾人的目光，也因此獲得不少個人特寫畫面。
據了解，短今2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，在季初舉辦的「PS人氣王」票選活動和峮峮一起成為新人王，更在2018年球季擔任隊長一職，季中因為身上的兄弟球衣鈕扣快要繃開在網路上引起熱烈討論，如今又被日媒注意到，讓人對她的未來發展多了更多期待。
文章來源：YT/中華職棒CPBL
文章來源：YT/World Sports
文章來源：PTT Baseball/Yan963
文章來源：IG/sammie_923
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