常聽到別人說「孩子不能偷生」來表示基因的強大，但一名網友就表示自己的的家人全都顏值超高，相較之下他變成最醜的「家庭成員」，還因此發生一連串的悲傷經歷。文章引起熱烈的討論，也笑翻一票網友，不少人還歪樓敲碗：「妹妹媽媽照片呢！」

一名網友在論壇Dcard發文，表示看到很多人分享帥哥哥的感覺，讓身為醜哥哥的他想出來現身說法，並稱他爸媽跟妹妹的外型都很亮眼，讓長相普通的他遇到很多怪事。

事件1；媽媽曾背著他去驗DNA還有算命，算命師一看堅定的說，他屬猴的所以一定沒抱錯，讓原PO忍不住吐槽：「還驗DNA幹嘛？」沒想到媽媽突破盲點還補他一刀：「可是那年出生不都屬猴子？」

事件2；全家人吃飯時看到珍珠粉的廣告，媽媽讚嘆的說：「珍珠粉真的滿有效的，我懷她的時候都吃珍珠粉」原PO隨口一問：「那我呢」媽媽秒回：「吃剉冰」讓一旁妹妹笑翻。

事件3；原PO妹妹帶朋友來家裡吃飯，過程中一直用奇怪的眼神盯著他看，正當在想妹妹是不是偷偷抹黑他的時候就聽到她朋友對他妹說：「你哥哥沒妳說的這麼醜呀⋯」。

事件4；原PO在國小時被同學暗戀，讓他興奮的回家和媽媽分享，沒想到媽媽注意到喜歡原PO的女同學似乎是水瓶座時，立刻恍然大悟的表示：「對啦，水瓶座都喜歡怪怪的東西」。

最後的事件是原PO大學畢業典禮時發生的事，爸媽和妹妹當天都有一起來參加，結果原PO的大學同學全都眼神放空的盯著他們全家人看，經過那麼多年也讓原PO馬上了解發生什麼事，於是便走上前問：「你們是不是要說為什麼我長這樣？」同學聽了全都大笑回應：「對呀」種種悲慘的經歷也讓原PO忍不住在文章最後爆出粗口。

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛笑回「我敢打賭剉冰一定還是黑糖剉冰」、「怎麼覺得其實你應該不醜，只是家人顏值都很硬，比如他們都是90/100而你是80/100」、「想認識欸你妹妹」、「妹妹跟媽媽照片呢」、「你應該是相較之下比較普吧結果出去還是屌打我們魯蛇」、「要照片來讓大家評斷一下的吧」、「突然好奇你們家人的長相了哈哈」。