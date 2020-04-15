(影片來源/YouTube/wayne loats/如遭刪除請見諒)

俗話說：「為母則強」，當孩子遇到危險或緊急的情況時，身為母親就會激發潛能，做出許多偉大或令人驚嘆的事情。前陣子，澳洲一名媽媽帶著2名女兒出門，沒想到一條毒蛇卻突然竄出，嚇得女兒到處亂竄，媽媽見狀立刻一把拉住其中一人的書包，將她們從危機中解救出來。

根據外媒報導，當時凡妮莎（Vanessa Fanfulla）正帶著2名女兒外出，其中一人出家門後便靠在一旁的牆邊等待，沒想到卻有一條毒蛇疑似受到驚擾，開始扭動身體朝女童的方向爬去，2個女兒見到毒蛇後都被嚇壞了，又跑又跳地想要逃離，但卻不斷地在毒蛇的附近踩踏，凡妮莎見狀先是丟下了手中的衣服，並將曬衣架給移開，隨後一把拉住了離毒蛇最近的女兒的書包，瞬間就將她帶離現場，另一個女兒見蛇離開後也快速朝媽媽的方向跑去，而家中的丈夫韋恩（Wayne Loats）也立即衝出家門查看情況，所幸最後並沒有人受到傷害。

據悉，這條毒蛇為澳洲特有種「擬眼鏡蛇」，是當地最危險的蛇種之一，在幼時就已經具有足以殺死人類的毒性，而且牠們很容易在受到觸碰、攻擊會威脅時反擊咬人，因此韋恩一家人都相當慶幸，他更大讚妻子凡妮莎的機靈反應，讓女兒們免於受傷。