新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，台灣因為防疫快速，沒有像國外災情慘重，而先前中山區酒店有位女公關確診，中央流行疫情指揮中心也宣布9日起，全台舞廳酒店暫停營業，業者必須配合防疫，最近網路瘋傳一張夜市麻將照片，網友驚呼「酒店妹轉行了嗎」？

酒店一夕之間全都停業，不少「老司機」哀怨無處可放鬆，不少人也好奇停業期間，公關還有業者們該怎麼辦，臉書瘋傳的這張照片，拍攝地點應該是某夜市，一群人正在玩夜市常見的麻將遊戲，6位女店員全都穿著低胸背心、洋裝，各各都是長髮、皮膚白皙的正妹。

攤位也坐滿玩遊戲的顧客，圍觀人群也不少，照片PO上網掀起熱議，網友幽默表示「店員都是酒店紅牌等級」、「酒店歇業去夜市賺外快」、「結果夜市爆滿，更危險」、「我看沒多久政府就要管制夜市人數出入」、「應該是高雄左營瑞豐夜市，本來是一個火辣美女顧攤，現在有那麼多生力軍加入」、「正妹陪玩，就算不會玩也要摸幾圈」。