新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，雖然台灣目前實名制領口罩已經開放為每2周可領9片，但為了提倡節省的觀念，前陣子中央流行疫情指揮中心便在記者會上親自教學，示範如何「蒸口罩」殺菌，鼓勵民眾重複利用。近日，有網友就好奇是否還有其他國家也在推行蒸口罩呢？

這名網友在PTT上發文，表示雖然「蒸口罩」這個做法直觀上來看不太妥當，但從理性角度去想確實可行，至少可以確保口罩的數量足夠，然而全世界除了台灣以外，好像很少有國家也在推行這項行為，讓PO主非常好奇，究竟還有其他國家也在實施蒸口罩，或是來向台灣學習如何蒸口罩嗎？

此文一出，引起網友熱議，不少人也紛紛點出了最主要的關鍵，「其他國家連口罩都領不太到了」、「沒電鍋也沒口罩，你要蒸什麼」、「要口罩沒口罩要電鍋沒電鍋，怎麼玩」、「電鍋不是每個國家都有」、「errrr，其他國家要先有電鍋…」、「其他地方的電鍋普及率又沒有台灣高」。

也有人分享其他國家的做法，「美國沒用蒸的，但是消毒再利用」、「美國醫療人員的N95消毒再使用系統都要上線了，用汽化過氧化氫去消毒」、「美國n95口罩發明人說用烤箱70度C烘30分鐘」。