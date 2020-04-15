每道料理的名稱都有其背後的由來與意涵，可能是食材加烹飪方式組成的，也有些是以其發源的故事而來。最近，一名網友就在網路上曝光了許多人愛吃的日式料理「親子丼」的名稱由來，讓不少第一次知道的人都驚呆了，直呼：「好殘忍！」。

這名網友在PTT上發文，指出「親子丼」這道食物顧名思義就是吃了雞的全家，雞肉代表媽媽、雞蛋代表小孩，組合在一起料理就成為了「親子丼」，但通常來講這種「地獄梗」的名字私底下講講就算了，不太會拿來當作正式的名稱，而且食物裡面的雞肉和雞蛋也不一定有血緣關係，讓PO主覺得取這種名字簡直殘忍又莫名其妙。

此文一出，有不少人也深感共鳴，紛紛留言：「我也覺得這個名字很變態…但還是好好吃」、「我也覺得很地獄，取名字的人好變態」、「第一次意識到名字意涵也嚇到」、「小時候不知道，長大後覺得蠻地獄的，到底誰取的啦」、「小時候還以為是適合大人小孩一起吃的餐點」、「天哪，我到現在都以為是適合親子的意思耶！」、「殘忍，親子在肚子裡相聚」。