北美洲五大湖之一「密西根湖 (Lake Michigan)」，也是唯一一座完全位於美國境內的湖，美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)日前發現湖內的冰火山(ice volcano)噴發，並在推特上與大家分享這難得奇景。
奇景出現在密西根州的橢圓海灘(Oval Beach)附近、密西根湖的湖面上，當時有兩個圓錐狀的冰火山(冰柱)噴出大量湖水，就像火山噴發，氣象局的員工發現這個特殊現象後，將它拍下並上傳推特，標註「這是個造訪橢圓海灘，並觀賞波浪與冰互動的大好日子」、「你永遠不知道會在湖邊發現什麼」。
「Weather Underground」(專門提供氣象資訊網站)的氣象專家湯姆尼齊奧爾(Tom Niziol)在臉書解釋，冰架(Ice shelf)延伸至湖中時，前沿會形成圓錐狀冰柱，但湖水仍在冰殼底下聚集，當壓力足夠大時，水流會衝破冰殼，如果外部氣溫夠低，噴出的水就會在周圍地面上凝結，形成小型冰火山。
湯姆尼齊奧爾提醒，攀爬冰火山相當危險，因為它們是中空的，且底部是冰洞，「AccuWeather」(提供氣象預報的全球性媒體)的氣象專家馬特班馳(Matt Benz)表示，冰火山是相當完美狀態，必須滿足各種條件才會形成。
文章來源：livescience
文章來源：NWS Grand Rapids
#火山 #冰火山 #氣象 #奇景 #冰柱 #密西根湖 #美國 #五大湖 #Lake Michigan #ice volcano
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。