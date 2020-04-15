伊利湖的冰火山在2016年噴發的畫面(影片源自Yotube)

北美洲五大湖之一「密西根湖 (Lake Michigan)」，也是唯一一座完全位於美國境內的湖，美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)日前發現湖內的冰火山(ice volcano)噴發，並在推特上與大家分享這難得奇景。

奇景出現在密西根州的橢圓海灘(Oval Beach)附近、密西根湖的湖面上，當時有兩個圓錐狀的冰火山(冰柱)噴出大量湖水，就像火山噴發，氣象局的員工發現這個特殊現象後，將它拍下並上傳推特，標註「這是個造訪橢圓海灘，並觀賞波浪與冰互動的大好日子」、「你永遠不知道會在湖邊發現什麼」。

It was a great day to visit the beach and watch the waves interact with the ice. Here's a couple "ice volcanoes" erupting at Oval Beach on Sunday, February 16, 2020. #miwx #wmiwx pic.twitter.com/B0Vkl18RrN — NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020

「Weather Underground」(專門提供氣象資訊網站)的氣象專家湯姆尼齊奧爾(Tom Niziol)在臉書解釋，冰架(Ice shelf)延伸至湖中時，前沿會形成圓錐狀冰柱，但湖水仍在冰殼底下聚集，當壓力足夠大時，水流會衝破冰殼，如果外部氣溫夠低，噴出的水就會在周圍地面上凝結，形成小型冰火山。

You never know what you'll find at the lake until you go out there. Today it was volcanoes. Here's a close up: pic.twitter.com/FLZqDZ1d8U — NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020

湯姆尼齊奧爾提醒，攀爬冰火山相當危險，因為它們是中空的，且底部是冰洞，「AccuWeather」(提供氣象預報的全球性媒體)的氣象專家馬特班馳(Matt Benz)表示，冰火山是相當完美狀態，必須滿足各種條件才會形成。