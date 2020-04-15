WHAT IF YOU LOWER A PIG HEAD AND HAND TO 100 HUNGRY LEECHES?(影片源自Youtube)

螞蟥，包括水蛭與旱蛭，是一種雌雄同體的動物，一般人對水蛭的印象就是「吸血鬼」，但其實並非所有水蛭都吸血，牠們屬於肉食性，許多種類以捕食小型無脊椎動物為生，只有部份種類暫時性寄生、並以宿主的體液為食物來源，當然也有以哺乳類血液為食的水蛭，但數量不多。

國外有個youtube頻道「MAD SCIENCEen(瘋狂科學)」，專門進行與動物有關的特殊實驗，他們將飢餓的上百隻水蛭放在水族箱，一開始先丟進一塊生牛排，水蛭馬上蜂擁而上，吸食牛排上的鮮血，沒多久牛排變成毫無血色的肉塊。

接著實驗者將一顆完整的豬頭，放進滿滿的水蛭水箱裡，原本以為水蛭瘋狂吸附上去，結果水蛭按兵不動，對這顆豬頭毫無興趣，「MAD SCIENCEen」解釋應該是因為豬頭沒有血液、還有皮比較厚的關係，導致水蛭難以進食。

該實驗讓許多網友感到詭異，整顆豬頭多少感到有些不舒服，「這頻道每次都讓我有有點想吐」、「哪裡買到整顆豬頭」、「不過結果真的沒想到」、「我以為水蛭會撲上去」、「驚人的實驗」。