大部分的父母都願意為了子女付出自己的一切，這當中也包含了除了人類之外的其他動物們。最近，《國家地理頻道（National Geographic）》的臉書粉絲專頁上分享了一張母獅叼著幼獅渡河的照片，畫面相當溫馨，然而在這頭母獅的身後卻還跟著另外一頭小獅子，孤單又委屈的模樣讓網友全都哭笑不得。

據貼文指出，這張照片是由康妮（Connie Bowen）所拍攝，從畫面裡可以看見，一頭母獅嘴裡叼著自己的孩子正在過河，母子情深的畫面讓網友們看到後都直呼溫馨，「親自在野外看到這個畫面一定很棒…」、「可愛的母子，真是一張美好的照片」、「這就是母愛，牠可以竭盡全力拯救自己的寶寶，勇敢的母親」。

不過，有眼尖的人就發現，在母獅身後竟還跟著一頭幼獅，牠正努力在水中游泳、跟上媽媽的腳步，臉上的表情看起來有些委屈又無辜，可愛的模樣融化了眾人的心，但同時也為牠「不受媽媽愛戴」而感到哭笑不得，「難道我不是親生的嗎？」、「人總要學會自己長大，獅也一樣」、「對不起，但是媽媽只有一張嘴」、「我居然一開始都沒有看到牠」、「放大看真的好好笑，但是有點慘兮兮」。