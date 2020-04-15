位於中美洲的國家薩爾瓦多，是世界上謀殺率最高、最暴力的國家之一，根據聯合國資料，薩爾瓦多2018年謀殺率，每10萬居民就有超過50人被殺，過去幾年來因為黑幫暴力猖獗、經濟慘淡，導致人民大規模外移，如此危險的國家，3月份連續兩天沒有兇殺案，背後首要原因是新冠肺炎，再來就是幫派了。

平均殺人數位居世界首位，薩爾瓦多暴力犯罪率突然下降，且48小時沒有兇殺案，2月份兇殺案總共114起，3月急速下降共65起，外國記者透露，這是他有生以來從沒發生過的狀況，甚至「連續兩天」沒有兇殺案，也是這輩子經歷的第一次。

下降主要原因是新冠肺炎，該國實施隔離政策，長期困擾人民的幫派，將注意力從暴力轉移到守衛家園，他們拿著球棒，要是有人不守規矩就開揍，還發送有爆炸聲的錄音檔給居民，內容是如果違反「每個家庭只允許1人離開家去購物」的規定，就會被炸飛。

政府實施的封鎖政策，幫派執行還更有效率，他們還製作影片，影片中蒙面人狠狠教訓不守規局的人「揍到你媽都不認識你」，自從發布居家隔離，薩爾瓦多犯罪率下降，對這國家來說，是難得喘息的機會。