新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，有不少國家都宣布封城，並要求居民進行居家防疫，還暫停了各個商店、餐廳營業，對於人類造成極大的影響，然而大自然中的其他動物也同樣受到波及，像是環境汙染有了改善的情形、野生動物開始在城鎮中漫步等，不過以人類食物賴以為生的老鼠卻面臨了險峻的生存問題。

綜合外媒報導，城市中的老鼠們竟成為了這次新冠肺炎疫情的另類受害者，城市囓齒動物學家鮑比（Bobby Corrigan）指出，因為世界各地多數餐廳陸續停業，很多仰賴餐廳食物維生的老鼠家庭們開始面臨嚴峻的生存考驗，就像人類歷史上帶領軍隊試圖佔領其他土地一樣，老鼠也正在為了食物做出相同的行為，強大的「老鼠軍隊」將會佔領有食物的地方，並且有無數的老鼠在類似的「戰鬥」中死去。

Rodents are becoming CANNIBALS as coronavirus restaurant closures leave a shortage of scraps https://t.co/dQ2qQ1kIOb — Daily Mail US (@DailyMail) April 13, 2020

此外，牠們還遭遇了更加惡劣的情況，有些老鼠因為沒有食物可吃竟做出了極端舉動，牠們開始殘殺自己的幼崽，並將之吃下以填飽肚子，而且因為人類在城市的活動量減少，老鼠們開始在街道上亂竄，再加上食物的來源只剩下住家可以穩定提供，人們將會發現住家附近的老鼠數量正在增加。