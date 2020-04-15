在南非出現被虎鯨獵殺的多具大白鯊屍體。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

經常在電影中看到大白鯊獵殺人類的恐怖畫面，現實生活中牠也是深海裡讓人聞風喪膽的大型掠食性魚類。但日前在南非卻突然出現大量的大白鯊屍體，而且每具屍體的肝臟都宛如動過手術一般離奇蒸發，科學家經過研究後指出，兇手竟然是鯨魚。

2017年在南非開普省的熱門觀鯊景點杭斯拜（Gansbaai）海灘出現5具大白鯊的屍體，科學家將屍體解剖後發現，牠們的共同特徵是肝臟都被掏空，判斷兇手是當地的虎鯨，也就是俗稱的「殺人鯨」。海洋生物學家瑪麗羅林森（Mary Rowlinson）表示：「第一條鯊魚的屍體讓人驚訝，虎鯨如手術般精準的在胸鰭下方切開一道開口，再用吸允或其他類似方式將肝臟取出」。

雖然沒有目擊者，但根據1997年法拉隆群島有人曾目擊虎鯨獵殺大白鯊的案例，科學家十分確信他們的猜想，而且屍體頭上的整片皮膚都有白色刮痕，顯示虎鯨應該是先將大白鯊擊昏，在透過合作撕裂鯊魚活取牠的肝臟。由於虎鯨經過長久研究顯示是非常聰明的動物，科學家相信牠們是利用迴聲定位，掃瞄大白鯊全身，確認肝臟的位置才下手，因為鯊魚肝油中有一種有機化合物，稱為鯊烯（squalene），是非常豐富的營養來源。