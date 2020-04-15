全聯商品眾多，常常會有民眾發現隱藏好物，最近在臉書討論度相當高的兩樣神物，「素食泡麵」還有「紅茶拿鐵」，如果沒有大家推薦，一般人可能光看包裝不會考慮嘗試，不小心就錯過美味的食物！

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，第一個是維力素食麻辣燙泡麵，表示味道真的不錯，雖然調味料全放會偏鹹，但加多一點水就好，大讚「根本吃不出來是素食」，還有網友曝光美味吃法，該款泡麵加一點火鍋料、肉片，就像在吃個人麻辣火鍋，吃起來非常滿足。

另一位網友推薦的則是厚實茶道的紅茶拿鐵，表示沒想到即溶奶茶也可以這麼好喝，原PO表示自己怕太甜的奶茶，但這款紅茶拿鐵「茶濃又有奶泡又不甜，大勝啊」！該品牌另一款抹茶口味，也相當受歡迎，很多人跑了多家全聯還買不到。

不過也有部分網友認為泡麵太鹹、味精重；紅茶拿鐵還是偏甜，「跟風買來吃覺得還好」、「很鹹又不辣」、「對我來說太甜了，一包需要泡600CC的水才剛剛好」、「我比較喜歡三點一刻的」。