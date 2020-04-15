新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，口罩還有酒精成為防疫的第一步，現在出門搭乘大眾交通工具必須戴口罩之外，許多室內空間都有提供酒精消毒，就怕疫情擴散，有位女網友日前搭火車，遇到女乘客狂噴酒精，讓她傻眼直呼「差點不能呼吸」。

女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文吐苦水，表示潔癖也要有限度，這位女乘客一上火車，開始對自己四周圍狂噴酒精，整整噴了10分鐘左右，「整個車廂充滿酒精味，既然怕病毒怕成這樣，真的不用搭火車了」。

文章引起網友討論，認為這位女乘客應該將酒精噴自己才對，且連噴10分鐘很危險，如果稍有火花，下場超悲劇，「噴10分鐘很嗆欸，上次打掃店裡廁所，沒窗戶，噴了10幾下，拿拖把要進去拖，立刻被嗆到」、「噴自己才淨化啊」、「她其實在設立結界，大家就不會靠近她」、「走過去跟她說再噴就點打火機」。