不少租屋客應該都有碰過類似經驗，房東附的小冰箱如果沒有定期除霜，就會讓整個冷凍庫被厚霜堵住。一名網友就在臉書抱怨，表示前幾天開冰箱才發現冷凍庫變成小冰山，冰在裡面的食物根本拿不出來，對此就有內行人跳出來提供超神妙招。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，表示日前在冰箱冷凍庫深處放了食物，近日突然想到，打開冰箱要拿時才發現冷凍庫竟然結了厚厚的白霜，讓她大傻眼，只好緊急上網求助「請問一下東西不小心放冷凍庫太深，拔不出來，有什麼方法能拿出來嗎⋯⋯謝謝大家」。

文章曝光後引起熱議，不少有相同經驗的網友紛紛跳出來急勸「我以前用菜刀砍爆冷媒管，直接換一台新的...」、「不要像我妹妹 還特地買鐵鎚敲 結果把冰箱敲壞」、「絕對不行拿鐵鎚亂敲，之前就是不小心敲的太用力，所以冰管敲壞，立馬噴好幾萬賠房東新的一台」、「我房客就有這種慘痛經驗，單門小冰箱上面的板子薄薄的還有冷媒管，一敲就冒煙了」、「敲壞很容易冒煙，還是請維修冰箱的師父，或自己用電風扇除霜吧」。

許多內行人也異口同聲的表示最好用的神招是「用吹風機就可以馬上除霜，超有效」、「插頭先拔掉，拿吹風機吹一下，再拿螺絲起子撬看看可不可以剝落，注意不要敲壞管子」、「我以前也曾這樣，我先拔掉電源，打開冰箱門，在冰塊上淋熱水和用吹風機吹，下面放毛巾臉盆接水」、「吹風機慢慢吹 千萬別用敲的」、「吹風機是你的好朋友」。