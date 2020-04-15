《明天會更好》恐成明日黃花，孤苦無依的下流老人已是現在進行式，更恐怖的是，不久的將來還將出現《下流世代》，年輕人身陷貧苦泥沼無法脫身，他們將成為「歷史上首個比父母更貧窮的世代」，明天會更壞變新常態。

1980年代羅大佑作詞作曲的《明天會更好》紅透華人世界，每一個大學畢業生都認為未來前途似錦，今年薪水一定比去年高，先買車再買房，然後揚名聲顯父母，最後五子登科。而這個美好的年代已經一去不復返，迎面而來的是明天會更壞，今天的中產階段恐淪為明天的赤貪，得靠政府的補助過活，最要命的是，這不是發生在一個人身上，而是一整個世代的故事。

對於大多數年輕人來說，買房是一個遙不可及的夢想，他們的工資漲幅甚至跟不上通貨膨脹。如果經濟表現良好，那麼大多數人怎麼會表現不好？如果經濟大餅增長了，為什麼我們都沒有得到更大的份額？

時間來到2050年的美國，商周新書《下流世代：我們注定比父母更貧窮》指出， 如果你有小孩，他們有超過40％的機會續留在頂層40％的族群裡。如果你有兩名子女，他們能繼續留在頂層40％的機會可能略高於16％。如果他們又各有兩名子女，你所有孫輩的收入仍在社會前40％的機率僅略高於2.5％，也就是機會不大。你在乎的人愈多，他們其中至少有一人將掙扎求存的機會就愈高。

以往努力就能成功的諄諄教誨已成夢幻泡影，下流老人漸漸成為重大經濟問題，但即將發生的事情更加可怕：在未來，薪水已不足以支撐日益膨脹的開銷，許多人得靠食物銀行或社會福利才能賴以維生。

《下流世代：我們注定比父母更貧窮》作者馬克．湯瑪斯為英國劍橋大學數學系畢業，任職於PA諮詢集團（PA Consulting Group）研究策略實踐。他發現許多已開發國家（包括英國與美國）不智地追尋經濟目標，將可能導致20世紀文明在2050年前面臨崩潰。雖然作者說的是美國，但在全球化的今天，台灣極有可能步入後塵。我們現在連下流老人的問題都處理得焦頭爛額，下流世代的危機肯定更棘手。