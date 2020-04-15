【精彩書摘】

●我們正活在焦慮年代

我們的年代，是一個長期焦慮的年代。

我想，我們現今社會的集體恐懼，比許多人經歷過的都還要多。在美國與英國，很多人與房貸違約只有一張支票的距離，其他人則無力支應天價醫療服務。

就連我們的孩子也不能倖免。每四名兒童裡有一人會在十八歲前經歷某種形式的焦慮症；過去十年間，女童的自殺率增為兩倍，男童的自殺率還更高。

我們或許各有理由感到緊張、憂慮與焦躁，但我覺得現在有種逐漸擴大的共同感受：我們目前身處的經濟系統可能走到盡頭了。對愈來愈多的人來說，這種系統的運作就是有違期望，或是不按我們的需求來運作。

未來開始讓我們感到某種特別的恐懼。不久前，「未來」還是個魅力十足的字眼，充滿樂觀與保證。如今它再也不是了。不論未來如何，我們都懷疑那不會是好日子，工作機會跟錢變少、前景黯淡，環境也會破壞得更嚴重。

我在職業生涯中大多是擔任策略師，凡有人得知我的生計，至今他們最常問的問題都從這開始：「你覺得以後會發生什麼事呢……？」

●二〇五〇年的世界即將來臨

二〇五〇年看似遙遠，其實很快就會到來。沒人說得準我們到時是否會穿噴射背包、開飛行車移動（我的直覺是不會），但假設現行政策仍持續不輟，我們可以對經濟可能展望做一些相當清楚的估計。

所以說，二〇五〇年將會有什麼展望呢？幸好要回答這問題，我們其實只需檢視兩件事。首先是經濟這塊餅會如何變大？其次這塊餅會怎麼切分？

為了用接下來幾段回答這個問題，我將聚焦於美國，而這麼做有兩個原因：首先，雖然許多同樣趨勢在英國與其他國家也開始顯露端倪，但在美國更為明顯，因為美國陷得更深。第二個原因是，做這種分析需要優質的數據，而來自美國的紀錄品質比別國好。

我們從第一個問題開始：經濟成長。我會假設接下來的經濟成長將完全照一九八〇年起的模式繼續下去。為什麼是一九八〇年呢？因為從一九八〇年至今，我們主要生活在一種特定的經濟政策之下，我們也假設這種政策會持續下去，而下一章會就此做更多探討。

其次，我們必須考慮經濟大餅究竟會如何切分。這件事也很直接明確，因為我們能取得過去四十年的數據資料，而它們顯示的事實摘要如下：

•大體而言，經濟政策的最優先要務，一直是防範社會底層有太多人落到低於貧窮線太多的地方。

•其次是保障社會較富裕階層的收入持續成長──尤其是最富裕的一％。

•優先次序最低的是保障中等階層的收入。

如果這些政策繼續下去，到了二〇五〇年，美國過半數人口都將在活在貧窮或近貧狀態中。

彼時中產階級將完全消失──許多將目標市場放在中產階級消費者身上的公司行號也會隨之結束。這可是全世界最富裕的國家之一。

這有什麼意義？這表示二〇五〇年的美國可能與現在的南非很相似。養尊處優的社會菁英由重重保安護衛，以防範沒有分享到國家富裕果實的廣大平民。

大主教戴斯蒙．屠圖（Desmond Tutu）對南非在種族隔離政策終止後的進展感到失望，曾這麼說過：

我們曾夢想一個充滿同情心的社會，一個真正讓人民自覺重要的社會。但是在一個人民餓著肚子上床、許多孩子仍在樹下上課的社會裡，那是辦不到的。

簡而言之，美國的文明將會衰頹。英國也走在同一條路上，只是還不像美國走得那麼前面。

〈本文摘自《下流世代：我們注定比父母更貧窮》/商周出版〉