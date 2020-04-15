現在正值疫情期間，全球各地都可以看到醫護人員為民眾守在第一線的身影，護士更是扮演著重要的角色，從輔助醫生到照顧病人都需要他們的專業協助。但你相信嗎？德軍在二次世界大戰的時候就特地訓練了一批俏護士，看似善良美麗的外表下不但沒有照顧病人，反而還有其他駭人的用途。

大多數女性的體格和力量天生比男性弱小，所以在戰爭時期大都被安排在後勤醫療部門，但是在二次大戰德國納粹當道時期，希特勒發起一個名為T-4的行動（德語：Aktion T4），並招收一批對他忠心耿耿又外型亮麗的女子，將她們訓練成為T-4護士組，並下令該組織必須消滅「沒有生存價值的人」。

納粹黨最著名的政策就是「種族優生」，他們認為需要清洗德國民族裏所有「不健全的元素」，包括身體殘障或患有心理、精神疾病的殘疾人士和殘兵，他們相信這些人沒有生存的必要。除了用培訓護士用醫療手段下手之外也在許多精神病院、療養院中增設毒氣室，首先會對病人進行評估，在轉運到各個精神病院進行處決，最後將屍體焚毀以及偽造死亡證明和收集牙上的黃金，製造病人死於非命的假象。據了解，這個組織一直到戰爭結束才解散，預計約有10萬多人神不知鬼不覺的死在她們手裡，而所有的T-4護士組成員也都遭到制裁，為自己殘忍的行為付出代價。