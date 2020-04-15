近日日本有一名Youtuber爆紅，雖然沒有露臉卻因為身材超兇引起話題。(影片來源/YouTube/ぱおぱおクッキング/如遭刪除請見諒)

現在正值疫情期間，不少民眾因為擔心染病，沒事都選擇待在家裡不敢出門，卻也因此帶動一波宅經濟，除了網拍、外送的業績飆升之外，許多直播主和Youtuber也增加不少粉絲。近日就有一位主打料理的新人Youtube引起話題，雖然沒有露臉，但甜美的聲音和煮菜時的超巨視角讓網友全都快要凍未條！

日本近日出現一名新人Youtuber「ぱおぱおクッキング」才出道短短一週，就已經有2.5萬人訂閱的高人氣。據了解，該頻道以拍攝做菜的影片為主，雖然這名小廚娘每次都沒有露臉，但仔細一看卻發現她每部影片都穿的超清涼，再加上她為了拍清楚整道料理完成的過程，將攝影機架設在上方，讓畫面變成超犯規的上帝視角，超巨雪乳全都一覽無遺，而且每次完成料理的時候，小廚娘還會開心的跳動或揮手，邪惡晃動也令人大噴鼻血！

影片在網路上掀起暴動，不少老司機紛紛留言回應「不是吧不能這樣每道料理都加鮮奶阿...」、「看這一種，應該沒有人會注意到在煮什麼」、「只有看胸阿有人看到在做甚麼的嗎」、「櫻花妹似乎都很愛只露奶直播，重點到底要看奶還是料理呢」、「說實在話，我完全沒注意到在煮什麼、吃什麼？」、「聞到奶香味惹」。