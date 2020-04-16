小譚道聽圖說》也被隔離 16:302020/04/16 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》也被隔離(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凡清明連假到過11個景點的人，收假後多數都被要求「居家辦公」。 商總副理事長許舒博也因此受害。 他的秘書，也在連假時到過11個景點之一，所以，收假後，許舒博抱怨說：「害我沒秘書」，因為許舒博被迫必須與秘書「隔離」、「遠距」辦公～。 #許舒博 #秘書 #收假 #11個景點 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》無法估價 16:302020/04/11 時事 小譚道聽圖說》律師會篩選 16:302020/04/09 時事 小譚道聽圖說》只有一句 16:302020/04/02 時事 小譚道聽圖說》一起洗 16:302020/04/04 時事 小譚道聽圖說》大法官的責任 16:302020/04/07 時事 話題熱門新聞 殺人鯨開戰大白鯊 廝殺原因震撼專家 - 搜奇 - 話題 一戰最勇敢英雄 負傷鴿子救百餘兵 - 歷史 - 話題 母獅叼幼獅渡河 網見背後亮點哭了 - 搜奇 - 話題 毒蛇竄家門2童險被咬 勇媽神救援 - 搜奇 - 話題 全聯又有美味神物！這款泡麵、奶茶搶翻 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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