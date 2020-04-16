凡清明連假到過11個景點的人，收假後多數都被要求「居家辦公」。

商總副理事長許舒博也因此受害。

他的秘書，也在連假時到過11個景點之一，所以，收假後，許舒博抱怨說：「害我沒秘書」，因為許舒博被迫必須與秘書「隔離」、「遠距」辦公～。