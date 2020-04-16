防疫如作戰，在消滅病毒戰場第一線的是辛苦的醫護人員，這也相當符合真實作戰「阻敵於境外」的大戰略。因為對抗這看不見的敵人，包括台灣在內的世界各國，都拿出最新研發的科技成果，不只是阻敵，還期盼迅速滅敵。可是這細微的生物不但跟人類玩捉迷藏，還時時刻刻變身，讓全人類吃盡苦頭，付出慘痛代價。

《好好聽》病毒的百年變異 只能阻敵於境外？(影片取自/FB 好好聽FM 粉專)

這波新冠病毒凌遲人類要到什麼時候，沒人能說得準，它會像17年前的SARS一樣自我滅絕嗎？沒人敢說。回看歷史，百年前全球大流行的「西班牙流感」在近90年後才被確認是H1N1，但現今的H1N1的毒性早已比它祖輩強上千萬倍。

人類真的對這些小傢伙莫可奈何嗎？125年前，細菌學家巴斯德說，別悲觀，科學還是可以給我們帶來 希望的。只不過，我們還要想想，我們是不是一直在破壞這生存環境裡的生態平衡。所以也有科學家說，這些病毒是我們自己孵化它們的。

作者:劉忠繼(資深媒體人)