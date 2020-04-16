俗話說：「天無絕人之路」，每當人生看似遭逢困境時，總有可能碰上另一件轉機，改變艱難的處境。近日，因為新冠肺炎疫情的關係，全球有許多員工都受到波及被裁員，一名澳洲男子就是受害者之一，正當他煩惱家中的經濟該如何是好時，沒想到竟中了樂透的最大獎，獲得共480澳幣（約新台幣9213萬）的獎金！

根據外媒報導，這名20多歲的男子是一名新手爸爸，家裡還有一名妻子和新生不久的寶寶，然而日前他卻因為新冠肺炎的關係而遭到公司裁員，家中的經濟來源成為了他最大的壓力。但奇蹟在不久後便出現，男子買了名為《Set for Life》的樂透，竟中得了最大獎，這代表在未來的20年中，他每個月都可以領到2萬澳幣（約新台幣38萬）的獎金。

這項喜訊讓男子一家人都非常驚喜，他透露當天晚上他發現自己中獎後，便立刻叫醒了妻子，而對方得知消息後也興奮地大叫起來，男子還因為不可置信而多次確認自己的帳戶，兩人一整晚幾乎都沒有閉上眼睛，開心地談論著未來的安排及規劃，「我最近因為新冠肺炎而失業，中獎讓我鬆了一口氣，這給了我們完全的財務自由，這種感覺真的很棒，這絕對是我最快樂的時光」。