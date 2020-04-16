木村沙織是一名日本排球選手，說到體壇女神，她一定是極具人氣的人選之一，她擁有185公分的修長身材，以及甜美可人的笑容，再加上運動時散發出來的滿滿元氣，讓她曾榮登「最想娶的女運動員」冠軍，而如今33歲的她早已退役嫁作人妻，鮮少曝光於螢光幕前，粉絲們只能從她的社群平台來了解她的生活日常。

木村沙織出生於日本埼玉縣八潮市，從小學二年級便開始了她的排球生涯，在學生時期就一直是排球比賽的常勝軍，有著出色優異的表現；2003年她加入日本女排，並在同年世界盃中代替受傷的鈴木洋美上場比賽，獲得了「微笑的女子高中生」稱號，而木村沙織的排球技術全面，不管站在場上任何位置都能十足發揮，因此得到日媒盛讚，稱她為「全日本萬能美少女」。

在她14年的國手生涯中，曾出戰過4次奧運，並於2012年的倫敦奧運中和日本女排奪下一面銅牌，在2010年世錦賽中也同樣拿下一面銅牌，然而木村沙織卻在2017年宣布自己和前日本男排球選手日高裕次郎結婚，更在不久後發表了退役的消息，讓不少粉絲感到相當不捨，目前木村沙織則專注在與家人的相處上，平時也會更新IG照片，和粉絲們分享自己的近況動態。